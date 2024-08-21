أكبر صانع لقاحات بالعالم يعمل على تطوير لقاح لجدري القردة

المصدر: د ب أ

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أعلن أدار بوناوالا، المدير التنفيذي لمعهد «سيروم» الهندي للأمصال، أن المعهد الهندي، وهو أكبر صانع للقاحات في العالم، يعمل على تطوير لقاح ضد جدري القردة، بعد إعلان تفشي المرض في إفريقيا كحالة طوارئ صحية عالمية.

وقال بوناوالا، في بيان اليوم: «مع التقدم المستمر، سيكون لدينا المزيد من التحديثات والأخبار الإيجابية لمشاركتها خلال عام»، وذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولم يذكر المعهد، الذي يقع مقره في مدينة بونه، أي تفاصيل عن مرحلة تطوير اللقاح أو الجدول الزمني لطرحه.

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