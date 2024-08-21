الأردن يكشف حقيقة انتشار وباء جدري القرود

المصدر: د ب أ

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كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن، عادل البلبيسي، حقيقة انتشار وباء جدري القرود في البلاد، مؤكداً أن مرض جدري القرود لا يمكن أن يشكّل وباء في الأردن.

وأوضح البلبيسي، في تصريحات نقلتها قناة المملكة الأردنية اليوم، أنه لم يسجَّل أي حالة إصابة بالمرض في الأردن حتى الآن، مرجعاً ذلك إلى طبيعة المرض.

وقال إن طبيعة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر تختلف عن الأوبئة الأخرى، مشيراً إلى أن الفيروس لا ينتقل عبر الجهاز التنفسي، وإنما بالاحتكاك المباشر بين جلد المصاب وجلد شخص سليم.

وأضاف أن فترة حضانة المرض تمتد من خمسة أيام حتى 21 يوماً، مؤكداً أن ذلك يصعب من عملية اكتشافه عبر المعابر والمراكز الحدودية.

وأشار البلبيسي إلى أن الأعراض والتقرحات الجلدية تظهر على المصاب بعد ثلاثة أو أربعة أيام من بدء شعور حامله بالحرارة، لافتاً إلى أن هناك إجراءات على جميع المراكز الحدودية والمطارات في المملكة لرصد جدري القرود.

وبيَّن أن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لديه العديد من الإجراءات والخطط للتعامل مع مرض جدري القرود، مضيفاً أن من حصل على لقاح ضد الجدري سابقاً فلديه مناعة بنسبة 85% ضد المرض.

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