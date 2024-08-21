تايلاند ترصد إصابة أوروبي وافد من إفريقيا بجدري القردة

المصدر: رويترز

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أعلن مسؤول بإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند، اليوم، أن البلاد اكتشفت إصابة رجل أوروبي وصل من إفريقيا، الأسبوع الماضي، بجدري القردة، مؤكداً أنها تنتظر نتائج الاختبارات لتحديد السلالة.

وقال ثونجتشاي كيراتي هاتايكورن، مدير عام إدارة مكافحة الأمراض، إن السلطات التايلاندية تتعامل مع الحالة على أنها مصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة؛ لأن الرجل وصل في 14 أغسطس من دولة إفريقية تنتشر فيها هذه السلالة. ولم يذكر المسؤول اسم الدولة الإفريقية.

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