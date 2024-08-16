وزير الصحة الألماني: جدري القرود لا يمثل حاليا "خطرا كبيرا"

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ اليوم الجمعة أنه ليس هناك سبب حاليا للقلق بعد تسجيل أول حالة في أوروبا من السلالة الجديدة من جدري القرود (إمبوكس) في السويد.

وذكر الوزير في برلين "لا يمثل إمبوكس خطرا كبيرا على سكاننا". وجاء تصريح الوزير بعد يومين من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عامة بعد ظهور السلالة الجديدة.

ودفع بأن الحالة التي تم تسجيلها في السويد لا تغير تقييم الخطر بالنسبة إلى ألمانيا وأوروبا، حيث لم تصبح السلالة الجديدة متوطنة إلا في أجزاء من وسط أفريقيا حتى الآن.

وقال لاوترباخ إن "ألمانيا احتوت التفشي الأول للسلالة الأولى من إمبوكس في 2022. ورغم ذلك نواصل رصد الوضع عن كثب ونحن مستعدون في حالة تغير الوضع".

وذكرت وزارة الصحة الألمانية أن بعض الولايات الألمانية ما زالت لديها جرعات لقاحات مضادة لإمبوكس منذ 2022، بينما يقدر عدد جرعات اللقاح لدى الحكومة الألمانية بنحو 117 ألف جرعة.



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