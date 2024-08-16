باكستان تؤكد ظهور حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس جدري القردة

المصدر: وكالات

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قالت وزارة الصحة الباكستانية إنها حددت الحالة الأولى لسلالة جديدة من جدري القردة قد تنتقل بسهولة أكبر، بعد أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية أن انتشار جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

كانت إدارة الصحة في إقليم خيبر بختون خوا الباكستاني، أعلنت اليوم الجمعة، أنه تم رصد ثلاث إصابات بالفيروس المسبب لجدري القردة لدى مسافرين قادمين من الخارج.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت مؤخراً أن المرض يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، بعد رصد تفشي سلالة جديدة من الفيروس. وقد سجلت باكستان إصابات سابقة بجدري القردة، ولكن لم يتضح بعد نوع السلالة التي تم اكتشافها لدى المرضى الجدد.

قال سليم خان، المدير العام للخدمات الصحية في خيبر بختون خوا، إن اثنين من المرضى قد تأكدت إصابتهما بالفيروس. وأضاف أنه تم إرسال عينة من المريض الثالث إلى المعهد الوطني للصحة العامة في العاصمة إسلام آباد، وأن المرضى الثلاثة يخضعون للحجر الصحي.

أفاد متحدث باسم وزارة الصحة الباكستانية بأن البلاد رصدت حالة يشتبه في إصابتها بجدري القردة. كما أكد مسؤولون صحيون عالميون، يوم الخميس، وجود حالة في السويد مصابة بسلالة جديدة من الفيروس، وربطوها بالتفشي المتزايد للمرض في أفريقيا، وهو أول مؤشر على انتشاره خارج القارة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء أن تفشي المرض في أفريقيا هو حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، بعد انتشاره من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة. وقد تم تسجيل 27 ألف إصابة وأكثر من 1100 وفاة، معظمها بين الأطفال، في الكونغو منذ بدء تفشي المرض في يناير 2023.

وفقاً للموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية، قد يسبب جدري القردة طفحاً جلدياً مؤلماً، وتضخم الغدد الليمفاوية، والحمى، والإعياء الشديد.

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