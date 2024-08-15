السويد ترصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من جدري القردة خارج أفريقيا

المصدر: رويترز

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أكدت السويد، اليوم الخميس، أول حالة إصابة بجدري القردة، وهو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق الاتصال الوثيق.

يأتي ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي لثاني مرة خلال عامين، وذلك عقب تفشي الوباء الفيروسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتقاله إلى دول مجاورة.

وقال وزير الصحة والشؤون الاجتماعية السويدي ياكوب فورسميد في مؤتمر صحفي: "تلقينا الآن خلال فترة ما بعد الظهيرة تأكيداً بأن لدينا حالة واحدة في السويد من النوع الأكثر خطورة من جدري القردة".

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