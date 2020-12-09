4 فوائد سحرية للنبات الخجول

المصدر: وكالات

على الرغم من أنه أقل شهرة مقارنة بأنواع خضار أخرى مثل البروكلي أو الكوسا، غير أن الشمر يحتوي على فوائد توازي هذه الخضراوات وربما تفوقها، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

ونشر موقع "هيلث" الصحي تقريرا استعراض المكاسب التي يجنيها متناول هذا الخضار، وفقا للمتخصصة في التغذية سينثيا ساس.

وتدعو ساس إلى جعل الشمر، ذات الشكل المنتفخ، جزءا من الخضراوات التي يتناولها المرء بشكل دوري، في الموسم الذي يتوفر فيه.

وتقول إن هناك 4 فوائد من تناول الشمر، خاصة أكله بشكل نيء وغير مطبوخ، وهي:

غني بالعناصر الغذائية الوقائية

وفقا لمراجعة دورية "بيو ميد البحثية الدولية"، فإن الشمر يستخدم كنبات طبي لمعالجة العديد من الحالات المتصلة بالجهاز الهضمي والغدد الصماء والجهاز التناسلي والتنفسي.

وتشير الدراسات إلى أنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومركبات قيّمة من مضادات الميكروبات والفيروسات والفطريات والالتهابات.

ويحتوي الكوب الواحد من شرائح الشمر النيئة على 27 سعرة حرارية، مع نحو 3 غرامات من الألياف، تحتوي على 17 بالمئة من كميات فيتامين "سي الداعم للمناعة و10 بالمئة من البوتاسيوم المنظم لضغط الدم، وغيرها من المكونات المفيدة.

مفيد لصحة النساء

بالنسبة للنساء، ترتبط الفوائد الصحية للشمر في المقام الأول بزيته، إذ استعرضت دراسة عرضت مؤخرا في مجلة علمية، الآثار الإيجابية لزيت الشمر في تخفيف آلام الدورة الشهرية، والنبات كله يعمل كمحفز لحليب المرضعات.

لكن خبيرة التغذية قالت إن حجم استخدام الزيت يحتاج إلى توجيهات طبيب، حتى تكون الاستفادة أكبر.

المساعدة في الهضم

استخدم بذور نبات الشمر كنوع من توابل الطعام، ومن الناحية الصحية تساهم هذه البذور في علاج الانتفاخ والغازات في البطن، عبر تناول مشروب ساخن يحتوي ملعقة صغيرة من هذه البذور

تخفيف الألم

والعام الجاري، نشرت دراسة تحدثت عن تأثير الشمر على "ركب وعظام" عدد من الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، وخلص الباحثون فيها إلى أن الذين تناولوا مسحوقا مستخلصا من الشمر انخفضت آلامهم وتصلب المفاصل مقارنة بالآخرين

وتقول الاختصاصية في مجال التغذية إن الشمر ذو الرائحة القريبة من العرقسوس، يمكن تناوله نيئا أو مطبوخا، علما بأن بذوره يمكن أن تتناول عن طريق المشروب.

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