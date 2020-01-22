تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أمريكا

المصدر: د ب أ

أعلن مسؤولون أمريكيون بقطاع الصحة تسجيل أول حالة إصابة في الولايات المتحدة بسلالة جديدة مميتة من فيروس كورونا الذي يجتاح الصين.

وأصبح رجل عاد مؤخرا إلى سياتل في ولاية واشنطن من رحلة إلى مدينة ووهان الصينية، أول شخص في الولايات المتحدة يتم تشخيص إصابته بالسلالة الجديدة من الفيروس، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض أن الأعراض لم تظهر على المواطن الأمريكي عند وصوله إلى البلاد يوم الأربعاء الماضي، أي قبل أن يبدأ مسؤولو الصحة بفحص الركاب القادمين من وسط الصين في عدة مطارات أمريكية.

وقال المسؤولون إن الرجل يتلقى العلاج في المستشفى وحالته جيدة وتعتبر خطورة نقله العدوى لآخرين محدودة.

ومن المقرر أن تطبق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الأسبوع الجاري الفحوصات الصحية لدى دخول مطارين أمريكيين، فيما يجرى تطبيق الفحوصات الصحية بالفعل في ثلاثة مطارات.

وصارت الولايات المتحدة آخر بلد يبلغ عن تسجيل حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا حتى الآن، وتعتقد السلطات أن الفيروس ربما امتد إلى 14 مقاطعة صينية، بالإضافة إلى تايوان والفلبين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا.