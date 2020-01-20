مخاوف عالمية من انتشار أنفلونزا الطيور عبر الطيور المهاجرة

المصدر: د ب أ

رجح معهد فريدريش لوفلر الاتحادي في ألمانيا، وقوف الطيور المهاجرة وراء ظهور أول حالة إصابة بفيروس H5N8 المسبب لأنفلونزا الطيور، في ألمانيا خلال فصل الشتاء الحالي.

وقالت اِلكه راينكينج، المتحدثة باسم المعهد بمدينة بوتسدام الألمانية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين، إن خبراء المعهد أصبحوا يرجحون ذلك بعد ظهور الفيروس في أحد الطيور البرية، مشيرة إلى وجود العديد من حركات الهجرة حاليا.

وأكدت المتحدثة أنه لم تظهر حتى الآن حالات انتقال للفيروس من الطيور للبشر.

وحسب وزارة حماية المستهلك بولاية براندنبورج، شرق ألمانيا، فقد عثر على هذا الفيروس المسبب لطاعون الطيور، في أحد أنواع الأوز البري بالقرب من الحدود الألمانية مع بولندا.

وأوضحت المتحدثة أنه لا يمكن حتى الآن التنبؤ بما إذا كان الأمر سيتطور إلى وباء على غرار ما حدث في موسم شتاء 2016 / 2017 وذلك عندما تسبب الفيروس في حالات تفشي في الكثير من مزارع الطيور، واضطر السلطات لإعدام أعداد كبيرة منها للحد من انتشار الفيروس.

وكان هذا الوباء هو أكثر وباء يصيب الطيور في ألمانيا أوروبا حتى ذلك الحين، وفقا لبيانات المعهد.

يشار إلى أن أنفلونزا الطيور مرض فيروسي شديد العدوى، وأنه يصيب الدجاج والفراخ الرومي والبط بشكل خاص.

وتفشى فيروس H5N8 المسبب لطاعون الطيور، منذ بداية العام الجاري بسرعة شديدة في مناطق شرق أوروبا، ومن بينها بولندا.