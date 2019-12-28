طالع ماذا تفعل القهوة في ذاكرتك!

المصدر: د ب أ

أظهرت دراسة كورية جنوبية أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين على الأقل من القهوة يوميا، أقل عرضة للإصابة بمرض الزهامير.

وقالت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت إن باحثين في جامعة سول الوطنية ومستشفى "دونجتان ساكريد هارت" في جامعة هاليم كشفوا اليوم السبت النقاب عن تأثير القهوة خلال دراستهم المشتركة على أكثر من 400 بالغ تتراوح أعمارهم ما بين 55 و 90 عاما.

ومن بين المشاركين، ظهرت لدى حوالي 17.6 بالمئة فقط من هؤلاء الذين يتناولون كوبين على الأقل من القهوة، رواسب من بروتين "بيتا-اميلويد" في أمخاخهم بمستويات تشير إلى احتمالات كبيرة للإصابة بمرض الزهامير.

وارتفع المعدل بواقع حوالي عشر نقاط مئوية بالنسبة لهؤلاء الذين يتناولون معدلا أقل من القهوة، حيث أن حوالي 27 بالمئة منهم ظهرت عليهم مستويات عالية من المواد المسببة للزهامير في أمخاخهم.

وقال الاستاذ، كيم جي ووك بمستشفى جامعة "هاليم" إن البحث الأخير يقدم أسبابا مرضية بأن تناول كوبين على الأقل من القهوة يوميا خلال حياة الشخص يقلص من مخزون بروتين "بيتا اميلويد" في المخ، بواقع حوالي 67 بالمئة.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن مخاطر الإصابة بالزهامير أو العته تتقلص بواقع 65 بالمئة بين الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من القهوة.