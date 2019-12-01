تفاح لا يتلف لعام كامل

المصدر: البيان الإلكتروني

طرح "تفاح جديد" في أسواق الولايات المتحدة، يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لعام كامل وهو في حالة ممتازة، جاء ذلك بعد أكثر من 20 عاماً من الدراسات الهادفة إلى تطوير فاكهة تقاوم التلف.

وذكرت "سكاي نيوز عرية" أن مزارعي ولاية واشطن التي تنتج ثلثي تفاح الولايات المتحدة، سيكون لهم الحق الحصري في زراعة هذا النوع على مدى السنوات العشر المقبلة.

وبلغت كلفة إنتاج النوع الجديد من التفاح أكثر من 10 ملايين دولار، ويحتاج الأمر من المزارع 3 أعوم حتى تبدأ أشجاره في إنتاج الثمار.

ويقول آرون كلارك الذي تملك عائلته العديد من البساتين في واشنطن وتزرع نحو 80 فدانا من الصنف الجديد، إنه "لم ير في حياته أجمل من هذه التفاحة".

وقالت لجنة محصول التفاح في واشنطن، التي سوق هذه الثمار على المستوى الدولي، إن الصنف الجديد يمكن أن ينشط حركة التجارة والإنتاج.

وبدأ العمل على تطوير التفاح الجديد في عام 1997.

وقالت كيت إيفانز التي ساهمت في مشروع تطوير التفاح، إنه ينتج عصيرا أكثر من غيره من الأنواع، ويوازن بين الحلاوة والحموضة.

وأضافت أن الفاكهة الجديدة تحافظ على جودة ممتازة، في حال تم تحزينها في مكان بارد لمدة تتراوح بين 10-12 شهرا.