ما الهرمون الذي تناوله هيثم أحمد زكي قبل وفاته وما خطورته؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وسائل إعلام مصرية نقلاً عن مصدر أمني، أن تناول الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، لمنشط ومقوي عضلات لرفع هرمون التستوستيرون في الجسم، وهو غالبا ما يتناوله لاعبو كمال الأجسام والمترددون على صالات الجيم؛ هو ما سبب له حالة من الهبوط الحاد والإرهاق.

وأكد المصدر وفقا لما نشرته صحيفة الشروق أن العقار الذي تناوله الفنان الراحل رفع إنزيمات الكبد لديه؛ ما جعله يتوجه إلى الصيدلية وتم حقنه بإبرة مسكنة جعلته لا يشعر بآلام الكبد التي تفاقمت مع الوقت وأُودت بحياته.

وكان هيثم أحمد زكي يستعد لبطولة الجزء الثاني من فيلم "كابوريا"، الذي سبق وأن لعب والده الراحل، الفنان أحمد زكي بطولة جزئه الأول، قبل 29 عاما، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في دور العرض السينمائية.

ويستلزم لتجسيد البطولة في فيلم "كابوريا"، الخضوع للعديد من التدريبات البدنية الشاقة، وذلك لأن بطل الأحداث، ملاكم يخوض العديد من النزالات.

وكان هيثم زكي، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن ما حفزه على تقديم جزء ثان من فيلم "كابوريا"، هو قيام نجم أفلام الحركة الأمريكي، سيلفستر ستالوني بإصدار جزء ثان من فيلم الملاكم "روكي"، والذي حقق نجاحا باهرا، بالإضافة إلى أن الفكرة التي عرضت عليه بخصوص مشروع "كابوريا 2" كانت قوية للغاية.

لكن ما هي مخاطر ارتفاع هرمون التستوستيرون لدى الرجال؟

إن ارتفاع هرمون التستوستيرون أو ما يسمى هرمون الذكورة لدى الرجال له بعض المميزات فيما يتعلق بشكل الجسد والقدرة الجنسية وغيرها، ولكنه أيضاً له مخاطر على صحة الرجل.

يعتقد بعض الأشخاص أنه كلما كان هرمون الذكورة مرتفعاً لدى الرجل كلما أصبح أكثر قوة وصلابة، ولكن هذا أمر خاطئ لأن ارتفاع نسبة هرمون التستوستيرون بشكل مبالغ فيه يشكل خطورة على صحة الرجل ويؤشر بوجود مشكلة.

ويحدث ارتفاع هرمون التستوستيرون لدى الرجل نتيجة بعض الأسباب، وتشمل:

اضطرابات الغدة الدرقية

أحد الأسباب التي قد تؤدي لارتفاع نسبة التستوستيرون لدى الرجال هو اضطراب وخلل في وظائف الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى التهابها وتضخم حجمها، وبالتالي يحدث اضطراب في مستوى هرمون الذكورة.

تناول المنشطات

قد يتناول بعض الرجال أنواعا من المنشطات التي تساعد في بناء العضلات وزيادة الخصائص الجنسية الذكرية، وهذه المنشطات تتكون من هرمون التستوستيرون.



كما أن هناك بعض العلاجات الهرمونية التي يصفها الطبيب للرجل تحتوي على هرمون التستوستيرون.

والاستخدام المستمر والخاطئ لهذه المنشطات والعلاجات يساهم في زيادة نسبته ويؤدي للعديد من المخاطر.

أورام الغدة الكظرية

تقوم الغدد الكظرية بالعديد من الوظائف في الجسم، وتفرز هرمونات مختلفة، بما في ذلك هرمون الأدرينالين الذي يؤثر على ضغط الدم وضربات القلب، بالإضافة إلى هرمونات الستيرويد مثل هرمون التستوستيرون.

وبعض أنواع الأورام التي تتشكل في الغدد الكظرية تنتج وتفرز المزيد من هرمون التستوستيرون أكثر من المعتاد، مما يؤدي لارتفاع مستوياته في الجسم.

البلوغ المبكر

عندما يحدث البلوغ لدى الرجل في وقت مبكر عن الطبيعي، يمكن أن يرتفع هرمون التستوستيرون حينها، لأنه يحدث تغيرات في الجسم مثل نمو العظام والعضلات وتغير الصوت.

وعندما يحدث البلوغ المبكر فإن هذه الأعراض تكون في وقت سابق للمرحلة الطبيعية، ويكون مستوى التستوستيرون أعلى من النسبة المفترض أن تكون في هذه المرحلة.

علامات ارتفاع هرمون الذكورة لدى الرجال

هناك مؤشرات وعلامات على ارتفاع هرمون الذكورة لدى الرجال، وهي:

كثافة الشعر

فكلما زادت كثافة شعر وجه وجسم المراهق، كلما دل هذا على ارتفاع نسبة هرمون الذكورة.

قوة العظام

حيث تزداد كثافة العظام ليصبح الجسم أكثر تضخماً من الطبيعي، ويمكن ملاحظة زيادة حجم الفك والذقن.

غلاظة الصوت

تتأثر كل العضلات المسؤولة عن إنتاج الصوت ونمو الحنجرة بنسبة هرمون الذكورة، فتصبح أكبر في الحجم ويصبح الصوت غليظاً وقوياً، كما أن كبر غضروف الحنجرة وتفاحة ادم تدل على ارتفاع نسبة هذا الهرمون.

عرض الأكتاف

بالإضافة إلى قوة عظام الجسم وعضلات الصوت، تبدو عظام الكتفين أكثر عرضاً بشكل لافت للأنظار.

الإصابة بالصلع

تتعدد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالصلع مثل العوامل الوراثية، ولكن لهرمون الذكورة عاملا أيضاً في حدوث الصلع المبكر لدى الرجال.

السلوك العدواني

بشكل عام، فالرجل يميل للعدوانية أكثر من النساء، ويلعب هرمون الذكورة دوراً أساسياً في هذا الأمر، فوجوده بنسبة أكبر في الجسم يزيد من الميل للعدوانية والعنف والتعامل الجسدي في مختلف الأمور.

وتفسير هذا أن جسم الرجل يقوم بإنتاج كمية إضافية من هرمون التستوستيرون عندما يشعر بالغضب، وإن كان معدل الهرمون زائداً عن الطبيعي لديه، فسوف تزداد نسبته بصورة أكبر في نوبات الغضب مما يؤدي إلى مزيد من العصبية والعنف.

مخاطر ارتفاع هرمون الذكورة لدى الرجال

يتسبب ارتفاع هذا الهرمون بشكل مبالغ في حدوث بعض الاثار السلبية والمخاطر على صحة الرجل، وتتمثل في:

الشعور بالاكتئاب

نتيجة عدم التوازن الهرموني ووجود خلل واضطراب في الهرمونات، وبالتالي تؤثر على الحالة النفسية وتؤدي إلى الشعور بالتوتر والعصبية.

ويمكن أن يصاحب هذا بعض الأعراض مثل الأرق وفقدان الشهية أو النوم لفترات طويلة هروباً من الحالة النفسية السيئة.

العدوانية والعصبية الشديدة

فكما ذكرنا أن ارتفاع نسبة هرمون التستوستيرون يؤدي وسرعة الغضب وصعوبة التحكم في الذات، مما يؤدي إلى ردود أفعال عدوانية.

كما أنه في حالة ارتفاع نسبة هرمون الذكورة، يصبح الرجل متقلب المزاج بصورة كبيرة وينتابه حالات من الغضب المفاجئ.

مشاكل البشرة والوزن

فالرجال الذين يرتفع لديهم نسبة هرمون الذكورة، يكونون أكثر عرضة لظهور حب الشباب والبشرة الدهنية والإصابة بالصلع.

وتفسير هذا أن ارتفاع هرمون التستوستيرون يرتبط بارتفاع هرمون آخر خاص بالذكور وهو ديهدوتستسترون DHT وزيادته يمكن أن تؤدي لسقوط الشعر.

وفي بعض الحالات يمكن أن يزداد الوزن لأن الجسم سيحول التستوستيرون الإضافي إلى الإستروجين.

ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء

والذي يمكن أن يسبب تخثر الدم، وبالتالي تزداد احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويمكن أن يزداد ارتفاع ضغط الدم أيضاً لدى الرجل عندما ترتفع نسبة هرمون الذكورة.

ولذلك من المهم مراقبة مستوى خلايا الدم الحمراء من خلال إجراء التحاليل وكذلك متابعة ضغط الدم.