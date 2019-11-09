خطيبة هيثم أحمد زكي تكشف تفاصيل آخر مكالمة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت إنجي سلامة، خطيبة الممثل المصري الراحل، هيثم أحمد زكي، الجمعة، عن مضمون المكالمة الأخيرة التي دارت بينهما ليلة وفاته.

وقالت سلامة في منشور لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إن آخر شيء قاله لها على التليفون هو "لا إله إلا الله وأستغفر الله"، كما طلب منها أن تقول "الحمد لله متشيلنيش همك"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

كما كشفت خطيبة هيثم أحمد زكي، أنها تقوم بعمل صدقة جارية له، موضحة أنها تجمع تبرعات من أجل حفر بئر مياه ومحطة تحلية مياه في مسقط رأسه محافظة المنيا المصرية.

وإنجي سلامة تعمل كخبيرة طاقة، وأعلنت وهيثم أحمد زكي خطبتهما منذ عام تقريبا، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأقارب، ولم يكن يظهرا سويا في أية مناسبات عامة.

وحضرت إنجي سلامة جنازة هيثم أحمد زكي، أول أمس الخميس، والتي شيعت من مسجد مصطفى محمود، في حي المهندسين بالقاهرة.

يشار إلى أن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، داخل منزله في مدينة الشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.