فنانة مصرية تكشف مفاجأة عن الراحل هيثم أحمد زكي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي في ساعة مبكرة من صباح أمس الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي، عن عمر يناهز الـ 35 عاما، وعلى الفور نعاه عدد من الفنانين منهم ليلى علوي ومنة شلبي ورانيا يوسف وأحمد السقا ومراد مكرم وحسن الرداد وعلي الطيب وسارة الشامي.

وكان رجل الأعمال رامي عز الدين بركات، شقيق الفنان الراحل من والدته الفنانة هالة فؤاد، قد أكد حضوره من لندن لتلقي العزاء في أخيه، وأشار إلى أنه كان يتمنى أن تؤجل الجنازة ليتمكن من الحضور إلى القاهرة والمشاركة في تشييع جثمان شقيقه.

وقال رامي في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية إنه لم يكن على قطيعة مع هيثم، بل كان دائم الاتصال به والاطمئنان على صحته من وقتٍ لآخر، مؤكدًا أنه سيسعى جاهدًا للوصول إلى القاهرة، بشأن حضور مراسم العزاء، غدا السبت.

من جانبها، نشرت الفنانة، رباب إبراهيم، منشورا على صفحتها بموقع "فيسبوك"، بشأن آخر حوار دار بينها وبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي عبر فيه عن آخر أمنياته.

وكتبت رباب في منشورها أن هيثم قال لها إنه سيتزوج قريبا، سائلا إياها ماذا ستفعل له في حفل زفافه، مضيفا: "ستقفين مع أخيك في فرحه".

وكشفت رباب عما ورد في حديثها الأخير مع هيثم الذي أخبرها بحبه الشديد لخطيبته ومدى تحملها للصعاب معه، وعبر عن رغبته الشديدة في أن يغني الفنان عمرو دياب في حفل زفافه.

كلمات الحزن لم تعبر عن الصدمة التي يعيشها زملاء الفنان الراحل، الذي لحق بوالديه، ويبدو أنه كان يشعر دائما بأن هذه النهاية ستكون من أجله.

وذلك ما كشفته الفنانة ناهد السباعي التي تسكن إلى جوار هيثم أحمد زكي وبينهما صداقة منذ سنوات طويلة، إذ أكدت أنها لم تصدق ما حدث إلا حينما توجهت إلى منزل هيثم وتأكدت من وفاته.

وأشارت إلى أنه كان يخبرها منذ صغرهما أنه يشعر أن وفاته ستكون في سن مبكرة وسيكون وقتها وحيدا، حيث كتبت قائلة "طول عمرك من واحنا صغيرين على طول بتقولي يا نودي أنا خايف أموت لوحدي في البيت ومحدش يحس بيا وحاسس اني هموت صغير".

وهو ما كنت ترد عليه حفيدة فريد شوقي قائلة "انت بتقول كده عشان رخم ونكدي"، مؤكدة أنها لو كانت صدقته ما كانت لتتركه وحيدا منذ الصغر.

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