ماذا يحدث عند تناول الحامل للخوخ؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يمتاز الخوخ بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة، لكن ما هي فوائد الخوخ للحامل وهل له من أي أضرار على صحته وصحة جنينها؟

خلال فترة الحمل تقوم الحامل بالتحقق من كل الأطعمة التي تتناولها من أجل الحفاظ على سلامتها وصحة جنينها، لكن ما هي فوائد الخوخ للحامل وأهم المعلومات حوله؟

هل من الأمن تناول الخوخ خلال الحمل؟

قبل أن نتعرف على فوائد الخوخ للحامل من المهم أن تعرفي ما إذا كان تناوله آمنا في هذه المرحلة.

الإجابة هي نعم، من الامن تناول الخوخ خلال الحمل لكن باعتدال، فهو غني بالحديد والسكر والبروتين والبكتين والزنك، وجميعها معادن مهمة لصحة المرأة خلال الحمل، وفقا لموقع ويب طب.

لكن تجدر الإشارة إلى أن الإفراط في تناوله قد يسبب تراكم وارتفاع الحرارة الداخلية للجسم، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على صحة الحمل.

في حال رغبت بتناول الخوخ خلال الحمل، فمن المهم تناول تلك المقشرة، حيث إن الشعر الموجود على قشرة هذه الفاكهة قد يهيج حلقك وحنجرتك.

القيم الغذائية للخوخ

تنبع فوائد الخوخ للحامل من القيم الغذائية الخاصة بها، حيث إن الحبة متوسطة الحجم، والتي تقارب 150 غراما تحتوي على المغذيات التالية:

59 سعرا حراريا

14 غراما من الكربوهيدرات

1.4 غرام من الروتين

0.4 غرام من الدهون

2.3 غرام من الألياف الغذائية

10 ملغرامات من فيتامين سي

489 وحدة دولية من فيتامين أ

285 ملغراما من البوتاسيوم

14 ملغراما من المغنيسيوم

0.4 ملغرام من الحديد.

فوائد الخوخ للحامل

ــ بما أن الخوخ يحتوي على كل القيم الغذائية سابقة الذكر، فهذا يعني أنه تناوله من قبل الحامل يمدها بالفوائد الصحية التالية:

ــ المساعدة في تكوين عظام الطفل وأسنانه وعضلاته والغضاريف والأوعية الدموية بسبب احتواء اه على فيتامين سي.

ــ حماية المرأة الحامل من الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وذلك بسبب وجود كل من الحديد وفيتامين سي فيه، علمًا ان الأخير يعمل على تعزيز عملية امتصاص الحديد في الجسم.

ــ التقليل من خطر ظهور علامات التمدد في جسم الحامل.

ــ يحتوي على حمض الفوليك الضروري لصحة الحامل والجنين.

ــ خفض أعراض الحمل المزعجة مثل التعب والضعف العام بسبب وجود البوتاسيوم فيه

ــ المحافظة على توازن السوائل في الجسم

ــ تحسين عملية الهضم لدى الحامل وحمايتها من الإصابة بالإمساك والمشاكل الهضمية المختلفة، وذلك بسبب احتواء الخوخ على الألياف الغذائية

ــ تعزيز وتقوية صحة الجهاز المناعي لمحاربة ومكافحة الأمراض

ــ يمد الحامل بالحصة اليومية اللازمة من الفسفور خلال الحمل والضروري لبناء عظام قوية للطفل والحفاظ على قوة عظام الأم.

ــ تحذيرات ونصائح من تناول الخوخ

على الرغم من وجود العديد من فوائد الخوخ للحامل، إلا أنه من الضروري معرفة النصائح والتحذيرات التالية:

ــ ضرورة الاعتدال في تناول الخوخ خلال الحمل

ــ التأكد من شراء الخوخ العضوي فقط

ــ غسل الخوخ جيدًا قبل تناوله والقيام بتقشيره

ــ تجنب أو تحديد كمية الخوخ المتناولة في حال الإصابة بسكري الحمل.