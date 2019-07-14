تناول هذه الأطعمة عند الشعور بالصداع

المصدر: البيان الإلكتروني

تساعد بعض الأطعمة في التخلص من آلام الرأس، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تخفف هذه الآلام، ولذلك ينصح بتناولها، إليك أهمها.

يلجأ أغلب الأشخاص إلى تناول المسكنات عند الشعور بآلام الرأس، كونه الحل الأسرع والأكثر فعالية.

لكنه لا يعتبر الحل الأمثل لمشكلة الصداع، حيث إن هناك أضراراً صحية عديدة تلحق بالجسم عند تناول المسكنات.

ولذلك يفضل اللجوء إلى الطرق الطبيعية للتخلص من الصداع، مثل شرب كوب من شاي الكركم أو استنشاق الزيوت العطرية ذات الخصائص المهدئة لآلام الرأس، بحسب ويب طب.

كما أن هناك مجموعة من الأطعمة التي أثبتت فعاليتها في علاج الصداع وتخفيف الامه. إليك أبرز هذه الأطعمة.

1-الزبادي

من المتعارف عليه أن الزبادي مفيد لصحة الأمعاء، ولكن لا يعرف كثير من الأشخاص أنه يعتبر علاجا جيدا للصداع.

حيث يمكن أن يكون الصداع بسبب نقص الكالسيوم بالجسم، وبالتالي فإن تناول كوب زبادي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، سوف يساهم في تخفيف الصداع.

وينصح بإضافة ملعقة عسل أو قطع فواكه طازجة إلى الزبادي لتعزيز الطاقة في الجسم.

كما يمكن تناول كوب من الحليب للحصول على الكالسيوم.

2-الموز

يعتبر المغنيسيوم من أكثر العناصر الغذائية التي تلعب دوراً في تقليل آلام الرأس، ويمكن الحصول على المغنيسيوم من خلال أطعمة عديدة وأبرزها الموز، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من المغنيسيوم، كما أن الموز غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم.

3-المكسرات

أيضاً يمكن الحصول على المغنيسيوم بنسبة كبيرة من بعض أنواع المكسرات، مثل الكاجو، اللوز، الجوز، والبندق.

ويمكن تناول حفنة من المكسرات لتقليل آلام الرأس والحصول على فوائد صحية عديدة.

4-الشوكولاتة الداكنة

في حالة الإصابة بالصداع الناتج عن التوتر، ينصح بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة، حيث يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر العضلي.

وينطبق هذا على مختلف أنواع الشوكولاتة، ولكن الشوكولاتة الداكنة هي الأقل ضرراً من الأنواع الأخرى.

5-البطيخ

في بعض الأحيان، يكون الجفاف سبباً للإصابة بالصداع، وحينها ينصح بشرب كثير من الماء وتناول البطيخ، فهي فاكهة صيفية خفيفة ومرطبة، كونها تحتوي على 92% من الماء.

كما أن المذاق الحلو للبطيخ يزيد من الطاقة ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.

6-الأفوكادو

الدهون الصحية الموجودة بكثرة في الأفوكادو مفيدة جداً لعلاج كثير من الأمراض، ومنها عدم التوازن الهرموني الذي يمكن أن يسبب التهاباً يؤدي إلى حدوث صداع.

ولذا ينبغي إضافة الأفوكادو إلى النظام الغذائي وتناوله عند الإصابة بالصداع، وخاصةً لدى المرأة التي تعاني من الام الرأس أثناء الدورة الشهرية.

7-القهوة

تناول فنجان من القهوة يساعد في الشعور باليقظة على الفور، كما أن القهوة تساهم في تقليل الصداع نتيجة تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

وهذا ما يفسر احتواء بعض أدوية الصداع على كمية صغيرة من الكافيين.

8-الخضروات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية مصدرا ممتازا للمغنيسيوم، ولذلك ينصح بتناول الخضروات الورقية عند الشعور بآلام الرأس. ومن أبرز الخضروات الورقية التي يمكن تناولها: السبانخ، الملفوف، الكال، البقدونس، والسلق.