تجنب تناول فاكهة "الجاك فروت" نيئة

المصدر: د ب ا

إنها ثمرة ذات لب لحمي أصفر، ومذاقها مزيج من الأناناس والموز، وغالبا ما تشترى معلبة في شراب.

ويقول مركز المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية إنه يجب على هؤلاء الذين يشترون فاكهة الجاك فروت أو الكاكايا من البقال تجنب تناولها نيئة نظرا لأنه قد يكون من الصعب هضمها.

ويمكن أن يصل سُمك الفاكهة الخضراء التي يرجع موطنها إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، إلى 30 سنتيمترا وتؤكل كطعام حلو وكذلك منقوعة في ماء مالح في الأطباق المالحة.

إنها تعتبر أيضا بديلا للحم في الطهي النباتي رغم أن محتواها الغذائي يختلف عن اللحم.

وتحتوي فاكهة الجاك فروت غير الناضجة على نحو 30 سعرا حراريا لكل مئة جرام وهي غنية بالألياف. وتحتوي أيضا على فيتامين سي والبيتاكاروتين والمغنيسيوم والبوتاسيوم ولكن لا تحتوي على بروتين تقريبا وقليل من الحديد.