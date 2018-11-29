طرق للتخلص من رائحة الثوم والبصل

المصدر: البيان الالكتروني

يعتبر الثوم والبصل من المواد الأساسية في تحضير مختلف الأطعمة، لكن رائحتهما القوية تلتصق باليدين بعد الانتهاء من تحضير الطعام، ولا يمكن إبعادها بالماء والصابون فقط.

طرق بسيطة للتخلص من رائحة الثوم والبصل بعد التقطيع رصدتها (DW) إليكومها:

الأولى: الحليب: بعد تقطيع البصل أو الثوم نظفي يديك بالماء البارد، ومن ثم نشفيهما جيداً، وبعد ذلك يمكنك فركهما بكمية قليلة من الحليب السائل.

الثانية: الفولاذ المقاوم للصدأ: يمكنك فركهما برفق بقطعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. أين تجديه؟ ببساطة، صنبور المياه في المطبخ أو حتى أواني الطبخ الفولاذية. ومن ثم تغسلين اليدين بالماء.

الثالثة: القهوة: نضع القليل من مسحوق القهوة المطحونة على اليدين، بعدها نغسلهما بالماء فوراً، إذ تعد القهوة من المواد القادرة على القضاء على رائحة البصل فوراً.

الرابعة: معجون الأسنان: لمعجون الأسنان استخدامات أخرى غير التي صُنع من أجلها أساساً، إذ يمكن فرك اليدين بالقليل من معجون الأسنان المحتوي على الفلوريد، ومن ثم نغسلهما بالماء الفاتر، لكن يجب مراعاة دهن اليدين بعد ذلك بأي كريم ملطف لأن استخدام معجون الأسنان يتسبب في جفافهما.