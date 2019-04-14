العوامل الوراثية تؤثر على نتائج امتحانات «الثانوية»

المصدر: دبي- البيان الصحي

أظهرت دراسة بريطانية نشرت نتائجها مؤخراً أن العوامل الوراثية هي الأكثر تأثيراً على نتائج اختبارات الطلاب في شهادة إتمام المرحلة الثانوية (جي سي إس إي) بصورة أكبر من المعلمين أو المدارس أو البيئة الأسرية، وفقاً لتقرير إخباري.

وأفادت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية بأن باحثين من كلية «كينغز كوليدج لندن» خلصوا إلى أن الاختلافات الجينية تمثل 58 في المائة من الاختلافات بين نتائج اختبارات الطلاب في امتحانات «جي سي إس إي»، بينما تمثل البيئة (المنزل أو المدرسة) 29 % فقط. كما أظهرت الدراسة أن نتائج البنين تعكس بصورة أكبر العوامل الوراثية الخاصة بهم عن أقارنهم من الفتيات.

وذكرت الصحيفة أن النتائج المفاجئة تدفع باتجاه إذكاء الجدل بشأن دور العوامل الوراثية إلى الواجهة.