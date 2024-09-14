الكوليرا تجتاح 11 ولاية في السودان وتفتك بـ176 مصاباً

المصدر: د ب أ

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أعلنت مصادر طبية سودانية انتشار الكوليرا في 11 ولاية بشكل كامل في السودان.

وأوضحت المصادر لموقع «سودان تربيون» الإلكتروني أن معدل الانتشار يتفاوت بنسب مختلفة في بقية الولايات، مشيرةً إلى أن ولاية كسلا تأتي في مقدمة الولايات، وتحلّ ولاية نهر النيل في المرتبة الثانية وبعدها البحر الأحمر.

ولفتت إلى وفاة 26 شخصاً وإصابة 266 آخرين بوباء الكوليرا في محليات الفاو والمفازة وقلع النحل بولابة القضارف شرقي السودان، وتفشي المرض في عدد من قرى وأحياء تلك المحليات، في ظل تردي صحة البيئة، ونقص المحاليل الوريدية، وانتشار الذباب خلال الأيام الخمسة الفائتة.

وبدأ تفشي الوباء في السودان منذ 12 أغسطس الماضي، بعدما اجتاحت سيول جارفة وأمطار غزيرة مناطق واسعة، ويتوقع استمرارها حتى نهاية الشهر الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع إجمالي الحالات إلى خمسة آلاف و81 إصابة، و176 حالة وفاة، فيما دفع تزايد الحالات في القضارف السلطات المحلية إلى الاستنجاد بالمنظمات الإنسانية لإقامة مراكز عزل.

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