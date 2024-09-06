عقار ربو يحقق نتائج واعدة في علاج أمراض أخرى مزمنة

المصدر: د ب أ

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أظهر العقار الناجح لعلاج الربو من إنتاج شركة جلاكسو سميث كلاين نتائج إيجابية لدى استخدامه لعلاج حالة أخرى مزمنة في الرئة، ما يفتح مساراً جديداً لنمو العقار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وذكرت شركة الأدوية البريطانية أن تجربة متقدمة لعقار نوكالا على عدد من البالغين المصابين بالانسداد الرئوي المزمن أظهرت انخفاضاً كبيراً، ونتائج سريرية لنوبات الاحتدام المتوسطة والحادة بالمقارنة بدواء وهمي. وتلقى المرضى العلاج على مدى عامين.

يُذكر أن الانسداد الرئوي المزمن مرض تنفسي التهابي يتسبب في عرقلة تدفق الهواء، وهناك ما يربو على 300 ألف شخص مصاب به على مستوى العالم.

ويمكن أن يضر التفاقم المتكرر، نوبات الاحتدام التي تسوء خلالها الأعراض، بالرئتين ويتطلب النقل إلى المستشفى.

وذكرت «جلاكسو كلاين سميث» أن هذا قد يفضي إلى دائرة مفرغة من التدهور في الصحة الجسدية العامة، والأعراض وانخفاض جودة الحياة، وزيادة نسب الوفاة.

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