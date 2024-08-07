فرنسا تعلن ظهور مرض اللسان الأزرق قرب حدودها مع بلجيكا

المصدر: رويترز

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أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم، أن فرنسا أبلغت عن ظهور مرض اللسان الأزرق في مزرعة قرب الحدود البلجيكية.

ويمكن أن يكون مرض اللسان الأزرق، الذي ينتشر عن طريق الحشرات، مميتاً لحيوانات من المجترات مثل الأغنام والأبقار والماعز. وينتشر المرض في هولندا وشمال بلجيكا وغرب ألمانيا منذ أواخر العام الماضي.

وأوضحت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، في تقرير يعتمد على معلومات قدمتها السلطات الفرنسية، إن تفشي المرض، الذي أصاب أغناماً في مزرعة ببلدة في منطقة أوت دو فرنس، اكتُشف في 30 يوليو، مشيرةً إلى أنه تأكد في الخامس من أغسطس.

وكانت فرنسا تتوقع انتشار المرض بعد رصد عدة حالات تفش في الآونة الأخيرة في جنوب بلجيكا.

وقالت وزارة الزراعة الفرنسية، الأسبوع الماضي، إنها فرضت منطقة حجر صحي حول آخر تفش في بلجيكا، لافتةً إلى أنها أطلقت حملة تطعيم على أساس تطوعي للحد من أثر المرض.

واشترت 600 ألف جرعة لتطعيم الأغنام من شركة بوهرينجر إنجلهايم الألمانية وأربعة ملايين من شركة سي.زد فاكسينز الإسبانية، وسيتم توزيع هذه اللقاحات مجاناً على المزارعين.

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