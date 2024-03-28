دواء للسكري بـ1000 دولار تكلفة تصنيعه 5 دولارات شهرياً

المصدر: د ب أ

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أثارت دراسة علمية حديثة تساؤلات عن أسعار العلاجات الأكثر مبيعاً لمرض السكري والسمنة، موضحةً أنه يمكن إنتاج عقار أوزمبك بشكل مربح بتكلفة تصل إلى أقل من 5 دولارات شهرياً، برغم أن شركة نوفو نورديسك إيه إس توفره بنحو 1000 دولار في الولايات المتحدة.

وكشف باحثون من جامعة ييل ومستشفى كينجز كوليدج في لندن ومنظمة أطباء بلا حدود غير الربحية، في مجلة جاما نتوورك أوبن، أنه يمكن تصنيع هذا الدواء مقابل ما بين 89 سنتاً إلى 4.73 دولارات لفترة استخدام لمدة شهر، وهي أرقام تشمل هامش ربح، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويأتي هذا مقارنة بقائمة الأسعار الشهرية في الولايات المتحدة البالغة 968.52 دولاراً لعقار أوزمبك، وهو عبارة عن حقنة أسبوعية.

ورفضت شركة نوفو الكشف عن تكاليف إنتاج عقار أوزمبك، وعقار ويجوفي، وهو عقار تنتجه لعلاج السمنة.

وذكرت الشركة أنها تقوم باستثمارات كبيرة لضمان حصول الجمهور على أدويتها المعروفة على نطاق واسع.

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