دراسة: الفنون القتالية تساعد في خفض الدم أفضل من الأيروبكس

المصدر: د ب أ

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توصلت دراسة علمية أجراها فريق طبي ضخم من عدة هيئات طبية في الصين إلى أن ممارسة لعبة "تي تشي" القتالية لمدة عام يساعد في خفض ضغط الدم بشكل أفضل مقارنة بممارسة تدريبات رياضة الأيروبكس.

وكانت دراسات سابقة تناولت مرحلة ما قبل الإصابة بضغط الدم الكامل قد أشارت إلى أن ممارسة الرياضة والأيروبكس الذي يساعد في زيادة معدلات التنفس ونبض القلب يمكن أن تمنع الإصابة بحالات متقدمة من المرض، كما أشارت بعض الدراسات إلى أن ممارسة لعبة الـ"تي تشي" الصينية للدفاع عن النفس يمكن أن تحقق نفس الهدف.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Jama Network Open، سعى الفريق البحثي الصيني إلى معرفة تأثير ممارسة الأيروبكس والتاي تشي على مدار عام كامل. وشارك في هذه التجربة 349 متطوعا وصلوا إلى مرحلة ما قبل الإصابة بضغط الدم المزمن، وتم تقسيمهم إلى فئتين، حيث تمارس المجموعة الاولى الأيروبكس وتمارس المجموعة الثانية رياضة تي تشي لمدة ساعة أربع مرات أسبوعيا على مدار عام كامل.

وكان فريق الدراسة يتولى قياس ضغط الدم لأعضاء الفريقين في بداية التجربة ثم بعد انقضاء ستة أشهر، وأخيرا بعد مرور عام كامل.

وتبين من الدراسة أن المجموعة التي كانت تمارس لعبة الـ"تي تشي "بانتظام انخفضت معدلات ضغط الدم لديها بشكل أكبر على نحو ملموس من المجموعة التي كانت تمارس الأيروبكس، كما اتضح أن ضغط الدم انخفض لدى المجموعة التي تمارس الـ"تي تشي" بواقع سالب 01ر7 مقابل سالب 61ر4 مليميتر زئبقي بالنسبة لمن يمارسون الأيروبكس.

كما اتضح أيضا أن معدل انخفاض ضغط الدم كان أعلى عند قياس الضغط أثناء النوم بالنسبة لمن يمارسون الـ"تي تشي" ، وأن عدد من تطورت حالتهم المرضية إلى ضغط دم مزمن كان أقل بين من يمارسون الـ"تي تشي" مقارنة بمن يمارسون الأيروبكس، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية.

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