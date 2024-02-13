دراسة كندية: الإقلاع عن التدخين في أي سن يطيل العمر

المصدر: د ب أ

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كشفت دراسة كندية أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين يحققون ارتفاعا كبيرا في متوسط أعمارهم المتوقعة خلال سنوات قليلة.

وكشفت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة تورنتو الكندية ونشرتها الدورية العلمية NEJM Evidence، إن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين قبل سن الأربعين يتوقع أن يتساوى متوسط أعمارهم المتوقعة مع الأشخاص الذين لم يسبق لهم التدخين مطلقا.

وأكدت الدراسة أيضا أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين في أي سن تتحسن صحتهم إلى مستوى غير المدخنين مطلقا خلال عشر سنوات، ولكنهم يحققون نصف الاستفادة الصحية خلال ثلاث سنوات فحسب من الاقلاع.

وأكد الباحث برابهات جيها من كلية الصحة العامة التابعة لجامعة تورنتو أن "الإقلاع عن التدخين يعتبر من العوامل الفعالة للحد من مخاطر الوفاة، ويستطيع المدخن أن يجني ثمار الإقلاع بشكل سريع عند التوقف عن التدخين".

وشملت الدراسة متابعة الحالة الصحية لمليون ونصف مليون شخص بالغ من أربع دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والنرويج على مدار 15 عاما. وتبين أن المدخنين في الفئة العمرية من 40 إلى 79 عاما تتزايد لديهم مخاطر الوفاة بواقع ثلاثة أمثال مقارنة بمن لم يسبق لهم التدخين، وهو ما يعني أنهم خسروا ما بين 12 إلى 13 عاما في المتوسط من أعمارهم

واظهرت الدراسة ايضا أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين يقللون مخاطر وفاتهم إلى 3ر1 مثل مقارنة بمن لم يسبق لهم التدخين مطلقاً، وأن الإقلاع عن التدخين في أي سن يرتبط بزيادة متوسط العمر المتوقع للشخص، وأن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين لمدة ثلاث سنوات تتزايد متوسطات أعمارهم المتوقعة بواقع ست سنوات.

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