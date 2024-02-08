إجراءات صحية طارئة في البرازيل بعد تفشي حمى الضنك

المصدر: رويترز

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انتشرت حمى الضنك في موسم الأمطار الحار في البرازيل، ما اضطر السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات طارئة، وبدء حملة تطعيم واسعة النطاق ضد المرض الذي ينقله البعوض.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 364855 إصابة في الأسابيع الخمسة الأولى من هذا العام، أي أكثر بأربعة أمثال من حالات الإصابة بحمى الضنك في الفترة نفسها من عام 2023.

وأضافت الوزارة أن الانتشار السريع لحمى الضنك تسبب في وفاة 40 شخصاً، فيما يجري التحقق من 265 حالة أخرى.

وذكر بيان للوزارة أن البرازيل اشترت 5.2 ملايين جرعة من لقاح حمى الضنك الذي طوَّرته شركة الأدوية اليابانية تاكيدا، مع تقديم 1.32 مليون جرعة أخرى دون أي تكلفة على الحكومة.

وأعلنت ثلاث ولايات برازيلية حالات الطوارئ، بما في ذلك ولاية ميناس جيرايس، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان، والمنطقة الاتحادية التي تقع فيها العاصمة برازيليا والتي تواجه ارتفاعاً غير مسبوق في الإصابات.

وقالت الحكومة المحلية، أمس، إن برازيليا ستبدأ في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و14 عاماً يوم الجمعة.

وتجاوزت حالات الإصابة بحمى الضنك في برازيليا منذ بداية العام إجمالي الإصابات بالمرض في عام 2023 بكامله.

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