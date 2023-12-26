ابتكار كبسولة تعزز شعورك بالشبع 40 %

المصدر: د ب أ

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عندما يتناول المرء وجبة دسمة، ترسل المعدة إشارات إلى المخ من أجل إعطاء الشعور بالشبع، وبالتالي يدرك الشخص أنه قد آن له التوقف عن الأكل. وكذلك تبعث المعدة الممتلئة بالسوائل نفس الإشارات إلى المخ، ولذلك ينصح الأطباء الراغبين في إنقاص أوزانهم بشرب كوب من الماء قبل تناول الوجبة الغذائية.

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تقنية جديدة للاستفادة من هذه الخاصية ألا وهي كبسولة تصدر ذبذبات، وتعطي الشخص شعورا بالشبع والامتلاء عند ابتلاعها. وتقوم هذه الكبسولة بتفعيل نفس الإشارات التي تصل إلى المخ، وبالتالي تعطي الانسان شعورا وهميا بالامتلاء.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Science Advances، قام الفريق البحثي من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا بإعطاء حيوانات تجارب هذه الكبسولة الجديدة قبل عشرين دقيقة من الأكل، ووجدوا أن الكبسولة تتسبب في إفراز الهرمونات التي تعطي الشعور بالشبع، وتقلل حجم الوجبة الغذائية التي يتناولها الحيوان بنسبة 40%.

وصرح الباحث شريا سرينفاسان المتخصص في مجال الهندسة الحيوية في معهد ماساشوسيتس أن هذه الكبسولة قد تكون مفيدة "بالنسبة لمن يريد أن يفقد الوزن أو يتحكم في شهيته"، مضيفا في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في التكنولوجيا أنها "تقنية مثيرة للاهتمام لأنها تطرح خيارا لإنقاص الوزن مع الحد الأدنى من الأعراض الجانبية مقارنة بوسائل العلاج الدوائية الأخرى".

ويرى الباحثون أنه مازال يتعين إجراء مزيد من الأبحاث للتحقق من صلاحية هذه الكبسولة للاستخدام الأدمي، ولكن إذا ثبت أنها آمنة بالنسبة للبشر، فمن الممكن أن تقدم هذه التقنية حلا يتيح الحد الأدنى من التدخل الخارجي لعلاج السمنة.

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