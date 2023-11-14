دراسة: إعطاء اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي للبنين يساعد في الوقاية من سرطان عنق الرحم

المصدر: د ب أ

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كشفت دراسة علمية أجريت في السويد أن أفضل وسيلة لحماية المرأة من سرطان عنق الرحم هي إعطاء اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري للفتيات والفتيان على حد سواء. حيث أن هذه الوسيلة تخلق نوعا من مناعة القطيع تساعد في القضاء على الفيروس المسبب للسرطان.

وتبين من الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Cell, Host and Microbe أن معدلات الإصابة بالسرطان المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري تراجعت بشكل ملموس في مدن فنلندية شهدت إعطاء اللقاح المضاد لهذه الفيروسات للفتيان والفتيات على السواء.

ويقول الطبيب فيلي بيمينوف رئيس فريق الدراسة من معهد كارولينسكا للأبحاث العلمية في السويد إن "هذه النتائج تظهر انك تحصل على مناعة قطيع أقوى إذا ما تم تلقيح الفتيان والفتيات".

وأوضح في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أنه "بحسب الحسابات الخاصة بنا، فإن إعطاء اللقاح للفتيات فقط سوف يستغرق عشرين عاما لتحقيق نفس النتائج التي يمكن أن تتحقق خلال ثماني سنوات في حالة إعطاء اللقاح للجنسين في نفس الوقت".

ويذكر أن هناك أكثر من 200 نوع من فيروسات الورم الحليمي، ولكن بعضها فحسب يؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم. وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت عام 2006 على إعطاء هذا اللقاح للفتيات، ثم وسعت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة نطاق التوصية في عام 2011 لتشمل الفتيان كذلك.

ويساعد اللقاح المستخدم حاليا في الوقاية من نوعي 16 و18 من فيروسات الورم الحليمي التي تسبب 70% من حالات سرطان عنق الرحم. وشملت الدراسة 33 مدينة مختلفة في فنلندا مع تقسيمها بشكل عشوائي بحيث يتم في بعضها إعطاء اللقاح للفتيات فقط أو الفتيات والفتيان أو عدم تقديم اللقاح على الاطلاق. وتضمنت الدراسة الاطفال الذين ولدوا في الفترة ما بين 1992 و1994 مع متابعة حالتهم الصحية لفترة تتراوح ما بين أربع إلى ثماني سنوات بعد الحصول على اللقاح.

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