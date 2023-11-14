دراسة: المرض العقلي بين الأطفال الألمان لا يزال مرتفعاً

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ظل المرض العقلي بين الأطفال الألمان عند مستوى مرتفع العام الماضي، وفقا لدراسة أجرتها شركة تأمين صحي رائدة.

ووجد التقرير، الذي تم إجراؤه لصالح "دي إيه كي - جيزوندهايت" أن هناك انخفاضا طفيفا في أرقام علاج المرضى الخارجيين والمرضى الداخليين في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وفي عام 2022، تلقى عدد أقل من الفتيات تشخيصا جديدا بنسبة 11% مقارنة بعام 2021، بينما كان هناك انخفاض بنسبة 5% في الأولاد.

ومع ذلك، لا يزال عدد الأطفال المصابين أكبر مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا وخاصة الفتيات. وفي عام 2022، كانت هناك زيادة بنسبة 6% مقارنة بعام 2019. وفي المجموع، تم تشخيص حوالي 110 آلاف فتاة حديثا بمرض عقلي أو اضطراب سلوكي في عام 2022.

وفحص باحثو جامعة بيليفيلد بيانات مجهولة المصدر لحوالي 794 ألف طفل حتى سن 17 عاما تم تغطيتهم بتأمين صحي (دي إيه كي) بين عامي 2017 و 2022.

ووجدوا أن الفتيات تعانين أكثر من غيرهن من الاكتئاب واضطرابات القلق واضطرابات الأكل.

ووجد الباحثون أيضا أن هناك اختلافات بين الأسر الغنية والفقيرة عندما يتعلق الأمر بالعلاج.

وانخفضت تشخيصات الاكتئاب بين الفتيات المحرومات اجتماعيا تقريبا إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022 ، بينما كانت هناك زيادة بنسبة 29% و 28% للفتيات من الطبقات الوسطى والعليا.

وقال كريستوف كوريل، مدير مستشفى الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وعلم النفس الجسدي والعلاج النفسي في مستشفى شاريتيه: "أحد الافتراضات هو أن الشباب من خلفيات محرومة اجتماعيا ليسوا عموما أقل مرضا عقليا. إنهم أقل عرضة لطلب العلاج ".

وأضاف: "هناك قلق من أن الأطفال والمراهقين من الأسر المحرومة اجتماعيا لا يتمتعون بنفس فرص العلاج مثل أقرانهم من الطبقات الاجتماعية الأخرى".

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز