الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ باحتمالات إصابة العين بالمياه الزرقاء

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توصلت دراسة علمية نشرت في بريطانيا إلى إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالات الإصابة بمرض المياه الزرقاء في العين (الجلوكوما)، وتحديد الأشخاص الذين تتزايد احتمالات إصابتهم بهذا المرض الذي يمكن أن يؤدي إلى فقد البصر.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورة العلمية البريطانية Journal of Ophthalmology المتخصصة في طب العيون، نجح فريق بحثي من مستشفى جامعة سول الوطنية في كوريا الجنوبية في تطوير ثلاث معادلات خوارزمية خاصة بالذكاء الاصطناعي تستطيع رصد أي مؤشرات مبكرة على احتمالات الإصابة بالمياه الزرقاء التي تؤدي إلى تلف العصب البصري.

وبحسب الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث العلمية، قام الباحثون باستعراض بيانات صحية تخص 12 الف و458 مريضا يشتبه أنهم يعانون من أعراض مبكرة تنذر بإصابتهم بمرض المياه الزرقاء، ثم استخلصوا من بين هذه المجموعة 210 حالات مرضية أصيبت بالفعل بالمرض، و105 حالات لم تظهر عليهم أعراض المرض، مع إجراء فحص دوري كل ستة أشهر لهذه الحالات على مدار سبع سنوات على الأقل.

ورصد الباحثون العلامات المرضية التي تدل على احتمالات الإصابة بالمياه الزرقاء بعد معاينة صور الشبكية لجميع المتطوعين المشاركين في التجربة، مع تغذية هذه البيانات داخل منظومة الذكاء الاصطناعي علاوة على معلومات أخرى تتعلق بالسن والجنس وضغط الدم والوزن وبيانات تخص العصب البصري والقرنية.

واستطاعت المعادلات الخوارزمية رصد مؤشرات الإصابة بالمياه الزرقاء لدى المتطوعين والتنبؤ بسير تطور المرض، بدقة تتراوح نسبتها من 91% إلى 99%.

وخلص الفريق البحثي إلى أن "هذه النتائج تشير إلى إمكانية تطويع الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالات الإصابة بالجلوكوما اعتمادا على صور الشبكية، وإن كان من الضروري تدريب منظومات الذكاء الاصطناعي وتغذيتها بمزيد من قواعد البيانات من أجل تحسين نتائج التشخيص التي تتوصل إليها.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز