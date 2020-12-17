أغذية تبطىء تطوّر مرض السكّري

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الدكتورة الروسية ناتاليل صاموئيلنكو، الأخصائية في علم التغذية، المواد الغذائية التي تبطئ تطور النوع الثاني من مرض السكري.

ووفقاً للخبيرة، يجب أن يتضمن النظام الغذائي: فاكهة كيوي وفلفلا حلوا وبروكلي وحمضيات وثمارا.

وتضيف، ويجب تناول السبانخ والملفوف بأنواعه والأفوكادو والأطعمة الغنية بالبروتينات: كالأسماك وبياض البيض ولحم الديك الرومي والسمان والدجاج من دون جلد، والمكسرات الغنية بالدهون المفيدة والمغنيسيوم (الجوز واللوز)، وف ما نقلت "يورونيوز".

ووفقا للخبيرة، الأعراض الرئيسية لمرض السكري هي:

- جفاف الفم؛

- العطش، وكثرة التبول ليلا؛

- الحكة الجلدية؛

- آلام في الساقين، والخدر والقشعريرة؛

-التهابات الجلد والأغشية المخاطية؛

- سوء التئام الجروح؛

- الوزن الزائد.

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