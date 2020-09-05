"سانوفي" الفرنسية تعلن عن تكلفة جرعة لقاح كورونا

المصدر: د ب أ

قال رئيس شركة سانوفي الفرنسية للمستحضرات الطبية اليوم السبت إنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة جرعة اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أقل من 10 يورو (ما يعادل 80ر11 دولار أمريكي).

وأضاف أوليفييه بوجيو في تصريحات لمحطة "فرانس إنتر" الإذاعية اليوم أن السعر النهائي لجرعة اللقاح لم يتم تحديدها بعد، مشيرا بالقول:" يحتاج ملايين الأشخاص، إن لم يكن المليارات، إلى الحصول على اللقاح".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زار في يونيو الماضي أحد مصانع شركة المستحضرات الطبية الفرنسية، حيث ذكرت سانوفي حينها أنها ستستثمر 610 ملايين يورو في الأبحاث المتعلقة بتطوير اللقاحات وإنتاجها في البلاد.

وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة سانوفي الفرنسية ومنافستها البريطانية جلاكسو سميثكلاين أنهما اتفقتا على صفقة بقيمة مليار يورو مع الحكومة الأمريكية لتطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا.

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