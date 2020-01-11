عصير الأرز لمواجهة الكوارث الطبيعية!

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة أوساكا اليابانية بإنتاج مشروب عبارة عن "أرز قابل للشرب"، الأمر الذي يستقطب مزيداً من الاهتمام باعتباره غذاء يستخدم في حالات الطوارئ، حيث إنه يتمتع بفترة صلاحية طويلة، ويحتوي على مجموعة متنوعة من النكهات المختلفة، وضمان سلامة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية، وفق ما ذكر موقع "اليابان بالعربي".

وتمثل هذه الوجبات المعلبة خيارًا رائجًا بصورة متزايدة في اليابان التي تتطلع إلى تخزين الأطعمة المعلبة لاستخدامها وقت وقوع الكوارث في المستقبل في بلد تكثر فيه الكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها.

حقيقة المشروب ومكوناته

شهدت اليابان هذا العام سلسلة متعاقبة من الكوارث الطبيعية واسعة النطاق. فقد تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية في غرب اليابان في أواخر يونيو وأوائل شهر يوليو، مروراً بالزلزال المدمر الذي هز أرجاء محافظة هوكايدوا في 6 سبتمبر، والذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس الزلازل الياباني، بالإضافة إلى هبوب العديد من الأعاصير المدمرة في واحد من أكثر مواسم العواصف حدة في اليابان في السنوات الأخيرة.

وتمثل عملية توفير الطعام للأشخاص الذين تم إجلاؤهم في أعقاب وقوع الكوارث الطبيعية مسألة ملحة أكثرمن أي وقت مضى. واليوم لدينا مشروب من نوع جديد عبارة عن (أرز قابل للشرب) من إنتاج شركة (جي أيه نورث أوساكا) (JA North Osaka)، وهي جمعية تعاوينة زراعية مقر أنشطتها في محافظة أوساكا استطاعت أن تحظى باهتمام واسع باعتبار ما تقدمه مثالاً نموذجياً لتوفير حصص الإعاشة الغذائية المستخدمة في الحالات الطارئة.

ويحتوي المنتج الذي يطلق عليه باليابانية (نوميرو غوهان)، والتي تعني حرفياً ”أرز قابل للشرب“ على مكونات ثلاثة رئيسية هي: الأرز واللوبياء المقرنة أو فاصوليا الأزوكي ودمع أيوب أو حب الكواكس (نوع من النباتات الاستوائية الطويلة الحشائش التابعة للفصيلة النجيلية تنمو في المناطق الحارة). ويمكن تخزينه واستهلاكه بأمان لمدة تصل إلى 5 سنوات، ويأتي بنكهات الكاكاو، البرقوق، أعشاب البحر، والقرفة.

المشروب المثالي في الأوقات المحفوفة بالمخاطر

هذه المشروبات تعمل على توفير كل من السوائل التي تساعد على ترطيب الجسم، والعناصر الغذائية المتوازنة في آن واحد، مما يجعلها منتجا مثاليا للتخزين ليتم استخدامها في أوقات الكوارث. حتى عندما يعجز الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وغيرهم من الضحايا عن الوصول إلى المياه الصالحة للشرب أو إعداد النار للطهي، فيمكنهم شرب هذه المعلبات والحفاظ على طاقتهم.

وقد أفاد مكتب شركة (JA) إلى أن العديد من التساؤلات حول مشروب عصير الأرز قد انهمرت عليهم بسبب سلسلة الكوارث التي ضربت البلاد هذا العام. ويوضح أحد مسؤولي الشركة قائلاً ”حتى الآن تلقينا طلبيات في حدود 450 طلبا من جميع أنحاء اليابان.