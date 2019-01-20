المواد الحافظة في المعلبات تقلل الفوائد 40%

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذر خبراء تغذية ألمان من أن المواد الحافظة في المعلبات تقلل من الفوائد الصحية للغذاء بنسبة تصل إلى 40%، وتقلّل من نكهة المأكولات الطازجة بنسبة 20% على الأقل.

وقالوا إن المعلّبات تحتوي على مادة حمضية لحفظها من العفن، ولكنها تسبب في الوقت نفسه، التهابات حادة وقرحة في المعدة إذا كثُر استخدامها.

ونقلت ديلي ميل عن جوهشنبرغ ثيودور خبير التغذية في مستشفى شبيجل قوله: إن الأغذية المعلّبة تتميز بقلّة الألياف فيها، نتيجة فقدان الكثير منها أثناء خطوات إعدادها، وهذا يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وتساهم في ظهور السُّمنة المفرطة لاحتوائها على سعرات حرارية عالية.

وقد يحدث تسمم غذائي من تناول هذه الأغذية، إذا لم تُراعَ الشروط الصحية أثناء تعليبها وتخزينها وتداولها، ما يؤدي إلى نمو كثير من البكتيريا الضارة التي تفرز سمومها داخل المواد الغذائية المعلبة، وبالتالي تسبب أضراراً صحية للإنسان.