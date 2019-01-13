البندورة تقي من السرطان

المصدر: دبي- البيان الصحي

يُمكن لتناول البندورة أن يمنع الإصابة بالسرطان لاحتوائها على مضادات قوية للأكسدة، يمكنها منع حدوث تلف الخلايا، وفق ما أفادت دراسة طبية بريطانية نشرتها صحيفة «ديلي إكسبرس».

وأشارت الدراسة التي أعدتها أخصائية التغذية الدكتورة سارة بروار، وأخصائية الحمية الغذائية الدكتورة جولييت كيلو، إلى أن تناول البندورة بانتظام يمكن أن يقي من الإصابة بأنواع عدة من السرطان بما فيها سرطان الرئة والبنكرياس والمعدة والقولون والفم والثدي.

وذكرت الدراسة أن تناول البندورة يمكن أيضاً أن يُساعد على تنشيط عملية التدمير الذاتي للخلايا السرطانية في الأشخاص المصابين.

وقالت دراسة أخرى للمعهد الأميركي لأبحاث السرطان: «تعتبرُ البندورة مصدراً كبيراً لفيتامين «C وA»، وهي تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة الليكوبين، الذي يعطيها هذا اللون الأحمر، كما أن الليكوبين يمكن أن يمنع سرطان البروستاتا».