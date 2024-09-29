صيادلة في ألمانيا يحذرون من اختناقات في إمدادات الأدوية

المصدر: د ب أ

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نظرا لعدم توفر 500 دواء حاليا، حذر الصيادلة الألمان من أزمة إمداد طويلة الأمد، وقالت غابريله ريجينا أوفرفينينغ، رئيسة الاتحاد الألماني لجمعيات الصيادلة الألمان لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية: "هذا يدل على أننا في أزمة توريد دائمة حقا، وأننا لم نتوصل بعد إلى حل هنا".

ووفقا لبيانات المعهد الاتحادي للأدوية والأجهزة الطبية، لم يكن هناك 500 دواء متوفرا حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وقالت أوفرفينينغ: "لا يزال لدينا حاليا الكثير من اختناقات التوريد".

وحدثت اختناقات في الإمدادات في السنوات الأخيرة بسبب تعطل سلاسل التوريد وزيادة الطلب. وطالت الاختناقات بشكل رئيسي مسكنات الألم والمضادات الحيوية وأدوية عصائر الحمى للأطفال.

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