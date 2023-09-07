نجاح زراعة خلايا كلية بشرية في أجنة خنازير

المصدر: د ب أ

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نجح علماء في أحد المعاهد بمدينة جوانجتشو الصينية في زراعة نسيج كلية معظمها مكون من خلايا بشرية في أجنة خنازير على أمل تكوين أعضاء للتبرع في المستقبل.

ونشر الفريق، الذي يعمل بقيادة ليانجتشو لاي الأستاذ بمعاهد جوانجتشو للطب الحيوي والصحة، نتيجة الدراسة في مجلة "سل ستيم سل" العلمية.

واعتمد عمل الفريق على إلغاء تفعيل الجينين "إس آي إكس 1" و "إس إيه إل إل 1" لدى الأجنة عن طريق "كريسبر/ كاس"، وهي أداة غالبا ما توصف بأنها مقص جيني.

ويعني هذا أن الأجنة لم تتكون بها كلى خنازير وتم تكوين مكان ملائم. وتم سحب ما يسمى بخلايا جذعية بشرية "متعددة القدرات" من دم حبل سري ومن ثم حقنه في كلى الأجنة. وتكونت بعد ذلك الكلى في البيئة الملائمة.

وذكر الفريق أن الكلى التي تكونت بصورة جيدة ظلت تحتوي على خلايا من الخنازير بنسبة أكثر من الثلث، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفض جسم الشخص المتبرع له بالكلى إذا تمت عملية زراعة.

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