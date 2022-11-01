صدور أوامر بعزل الدواجن في إنجلترا لإيقاف تفشي إنفلونزا الطيور

المصدر: د ب أ

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صدرت أوامر لمزارعي الدواجن في إنجلترا بإبقاء طيورهم في الداخل، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أسوأ حالة تفش على الإطلاق لإنفلونزا الطيور، حسبما أفادت وكالة بلومبورغ للأنباء أمس الاثنين.

ونقلت بلومبورغ عن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية قولها أمس، إن الإجراءات الإلزامية الجديدة ستتطلب إبقاء جميع الدواجن والطيور الأسيرة في الداخل.

وسيبدأ تنفيذ هذه التدابير اعتبارا من السابع من نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن المملكة المتحدة سجلت أكثر من 200 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور خلال العام الماضي، وهو أكبر انتشار للمرض على الإطلاق.

ويأتي تطبيق هذه التدابير بعد اكتشاف المرض في أكثر من 70 موقعا منذ بداية أكتوبر.



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