ثماني وفيات و8500 إصابة بحمى الضنك في تعز اليمنية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت السلطات الصحية اليمنية أمس الاثنين، تسجيل 8 وفيات و8500 إصابة بوباء حمى الضنك، الذي يجتاح محافظة تعز جنوب غربي البلاد، منذ مطلع العام الجاري.

وأفاد تيسير السامعي، نائب مدير الإعلام والتثقيف في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن "وباء حمى الضنك بات منتشرا بشكل كبير في تعز، ويصعب السيطرة عليه بسبب أزمة المياه، التي تعاني منها المدينة منذ سنوات، وقلة إمكانيات السلطات المحلية".

ودعا السامعي المانحين إلى" المساهمة في إنشاء مركز متخصص في علاج الحُميات وحمَّى الضَّنك، لأن الكثير من الوفيات تحدث بسبب المعالجات الخاطئة".

وشدد على أن "وجود هذا المركز سيحُد من عدد الوفيات، وسيُقدّم خدمة علاجية سليمة للمصابين بمرض حمى الضنك".

وختم، قائلا" نريد الدعم في تأهيل أطباء متخصصين في علاج هذا الوباء الذي يجتاح المدينة".

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز