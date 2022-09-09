ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع في موريتانيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الثروة الحيوانية بموريتانيا مساء أمس الخميس ارتفاع حالات الإصابة بحمى الوادي المتصدع إلى خمس وتسعين حالة، مؤكدة أنها تتوزع على خمس بؤر.

وأوضحت الوزارة في نشرة خاصة ليلة أمس أنها تأكدت من خمس وتسعين إصابة بهذا الوباء تم تشخيصها إثر تحاليل على 465 عينة مشتبه فيها في خمس محافظات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل أربع إصابات بحمى الوادي المتصدع، وقالت ساعتها إن الوضع تحت السيطرة.

وقررت الوزارة عزل الحيوانات المصابة بشكل كامل وعلاجها والحد من حركتها، كما قررت استخدام المبيدات الحشرية ومكافحة الحشرات الناقلة للمرض.

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