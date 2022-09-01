البيت الأبيض يحذّر من "جوائح" مستقبلية خطرة

المصدر: د ب أ

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حذر مسؤولون في مجال الصحة بالبيت الأبيض من ظهور أوبئة جديدة قد يتبين أنها أخطر من كوفيد- 19 في تقرير يراجع جهود الاستعداد لـ "احتمالية كبيرة" لحدوث حالات تفشي خطرة مستقبلا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس.

وبينما تضغط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا من أجل تمويل مكافحة هذا النوع من التهديدات، لم يخصص له الكونغرس المزيد من الأموال بعد.

وفي ذات الوقت، تبدأ مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها عملية إعادة تنظيم مبنية على الدروس المستفادة خلال كوفيد- 19، ويتم منح هيئة حكومية أخرى صلاحيات جديدة للمساعدة في تنسيق الاستجابة للطوارئ الصحية.

وذكر مسؤولون من إدارة بايدن في مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا ومن فريق الاستجابة في تقرير: "رغم الخسائر الفادحة على مدار نحو ثلاث سنوات ماضية، كانت كوفيد- 19 جائحة معتدلة".

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