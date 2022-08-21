الولايات المتحدة.. انخفاض عدد أسرة "كوفيد19" إلى أقل من 40 ألفاً

المصدر: د ب أ

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قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا انخفض إلى 39 ألفاً و762 سريراً يوم 19 أغسطس الجاري، مقارنة بـ 40 ألفاً و636 سريراً في اليوم السابق له.

واستقر معدل نقل المرضى إلى المستشفيات دون تغيير عند 5.4%.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات دون أعراض لكوفيد-19، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وسجلت ولاية نورث كارولينا أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 8.8% تلتها ولاية ويست جورجيا بنسبة 8.6%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 3941 سريراً، تلتها فلوريدا بـ 3637 سريراً.

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