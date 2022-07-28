تقرير أممي: تعثر مكافحة الايدز في العالم

المصدر: د ب أ

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أفاد تقرير للأمم المتحدة صدر أمس الأربعاء بأن مكافحة الايدز تتعثر في مختلف أنحاء العالم، كما حدث تراجع في بعض المناطق، في ظل انخفاض الموارد المتاحة والفشل في الوصول إلى أكثر الأشخاص احتياجا.

وكشف التقرير، الذي يحمل عنوان "في خطر" والذي أعده برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أن العالم شهد 5ر1 مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية خلال العام الماضي.

وهذا يعني أن عدد الإصابات الجديدة تراجع مقارنة بالعام السابق، ولكن فقط بنسبة 6ر3%، وهي أقل نسبة تراجع منذ العام 2016.

وأوضح التقرير أن بعض المناطق التي تراجعت فيها الإصابات في السابق، بدأت تشهد زيادة في الإصابات مجددا "الأمر الذي يضع ملايين الأشخاص في خطر كبير".

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