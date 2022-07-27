ما الذي يجعل الطفل أعسر وما دور الوالدين؟

المصدر: د ب أ

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هناك ما يقدر بـ10% فقط من بين جميع سكان العالم، يعتمدون على استخدام يدهم اليسرى، وهم يواجهون تحديات معينة في العالم الذي تم تصميمه إلى حد كبير، من جانب من يعتمدون على استخدام يدهم اليمنى، ومن أجلهم أيضا. وفي حال كنت أبا أو كنتِ أما لطفل أعسر، فقد تكون هناك بعض المخاوف التي تساورك. وفيما يلي إجابات لعدد من الأسئلة المرتبطة بذلك:

ما الذي يجعل الطفل أعسر؟

لم يتم حتى الان توضيح الأصل في اعتماد المرء على استخدام يد واحدة أكثر من الاخرى، أي ميله إلى استخدام يد واحدة بصورة طبيعية أكثر من الأخرى، عند القيام بأنشطة مثل الكتابة أو رمي الكرة مثلا، بشكل كامل. إنه مثال لما يُعرف بـ "الجانبية"، حيث يتحكم نصف المخ الأيمن في الجانب الأيسر من الجسم والعكس صحيح.

وربما تتسبب عدة عوامل في أن تصبح اليد اليسرى للمرء هي المسيطرة. ومن المرجح أن يكون الطفل الذي لديه أب أو أم أو كلاهما ممن يعتمدون على يدهم اليسرى، هو نفسه طفل "أعسر"، وهو الامر الذي يشير إلى وجود عنصر وراثي في الامر.

وتوصل باحثون في "جامعة الرور بمدينة بوخوم" في ألمانيا إلى أن استخدام المرء ليد معينة يحدث أثناء تكوين حبله الشوكي. وفي وقت مبكر من فترة حمل الام في جنينها، وتحديدا في الأسبوع الثالث عشر، تظهر الأجنة بالفعل تفضيلا لمص صباع الإبهام الأيمن أو الأيسر.

كيف يمكن للوالدين أن يعرفا أي يد يعتمد عليها طفلهما؟ وما الذي يجب أن يتذكراه دائما؟

يظهر اعتماد الطفل على يد بعينها في وقت مبكر من العمر لدى بعض الأطفال، بينما يظل ذلك غير واضح لدى حالات أخرى لفترة طويلة من الوقت. يجب أن ينتبه الوالدان إلى يد طفلهم المسيطرة، ولكن لا يجب عليهم الحديث في هذا الشأن أمام الطفل "حتى لا تؤثر على سلوكه"، بحسب ما تنصح به المعالجة النفسية يوانا باربرا ساتلر، التي أسست أول مركز استشاري في ألمانيا للأشخاص العُسر، وذلك في عام 1985.

وتقول ساتلر إن استخدام الطفل ليد معينة في حمل قلم رصاص أو ملعقة على سبيل المثال، ليس بالضرورة أن يكون دليلا على شيء معين، وذلك لأن "الأطفال غالبا ما يتكيفون بدون وعي مع بيئتهم اليمنى". ويقوم بعض الصغار ممن يعتمدون على يدهم اليسرى، بتدريب أنفسهم على استخدام يدهم اليمنى دون أن يدركوا.

ويتعين على الآباء الانتباه بقدر أكبر لأفعال أبنائهم التي تحدث بصورة تلقائية، مثل إشارتهم على أشياء ما، أو على خدش بأنوفهم مثلا. كما لا يجب أن يتم وضع الملعقة على يمين الطبق أثناء تناولهم الطعام، ولكن يمكن وضعها عند منتصف الطبق حتى يتمكنوا من الإمساك بها بصورة تلقائية بيدهم المفضلة.

وفي حال لم تتمكن من تحديد ما إذا كان ابنك يعتمد على يده اليمنى أو اليسرى، توصي ساتلر بأن يخضع الطفل لاختبار فني لتحديد ذلك قبل أن يبدأ الطفل الذهاب إلى المدرسة.

تصميم المنتجات لمن يعتمدون على يدهم اليمنى

هناك اتجاه سائد حول العالم للميل لمن يعتمدون على استخدام يدهم اليمنى. وقد تم تصميم جميع أدوات المطبخ والمعدات والآلات، بحيث يتمكن أصحاب اليد اليمنى من استخدامها بسهولة. لذلك، فإن من يعتمدون على استخدام يدهم اليسرى يُجبرون إما على محاولة القيام بما يحتاجون إليه باستخدام يدهم المسيطرة، أو على استخدام يدهم غير المسيطرة.

لماذا يمكن أن يمثل اللعب أمام خصم "أعسر" نوعا من التحدي؟

على الجانب الإيجابي، يتمتع من يعتمدون على يدهم اليسرى بميزة، وهم ناجحون بشكل كبير جدا في الرياضات التي يواجه في اللاعب خصما واحدا، مثل رياضات التنس وتنس الطاولة والمبارزة والملاكمة، وذلك بحسب ما يقوله علماء في جامعة كاسل بألمانيا. ويرجع السبب وراء ذلك، بحسب ما يفترضون، إلى أن معظم الرياضيين أقل اعتيادا - من الناحية الحركية - على اللعب أمام خصم أعسر.

وعلى أي حال، يجب أن يقوم اللاعب برمي الكرة أو استخدام المضرب باليد التي يمكنها القيام بذلك بشكل أفضل، بحسب ساتلر. كما يجب أن يركل لاعب كرة القدم الكرة بقدمه الأقوى أيضا، وهي القدم اليسرى في حال كان أعسر.

وفي الوقت نفسه، من الممكن أن يتسم الحصول على دروس في الموسيقى بنوع من التحدي لمن يعتمدون على يدهم اليسرى، وذلك لأن "الآلات الموسيقية مصممة للأشخاص الذين يعتمدون على يدهم اليمنى"، بحسب ما تقوله أندريا أرنولدوسن، وهي معلمة موسيقى تعمل مع طلبة ممن يعتمدون على يدهم اليسرى، مثلها تماما.

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