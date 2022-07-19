علاج واعد..الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام دواء "انهيرتو" لسرطان الثدي

المصدر: د ب أ

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وافقت السلطات المعنية في الاتحاد الأوروبي على استخدام دواء "انهيرتو" الذي طورته شركتا "أسترازينيكا" و"دايتشي سانكيو" لعلاج المرضى البالغين من سرطان الثدي.

وأعلنت أسترازينيكا أن من الممكن استخدام انهيرتو كعلاج وحيد في حالات سرطان الثدي الإيجابي لبروتين مستقبل عامل نمو البشرة (هير2) غير القابل للاستئصال، أو المنتشر.

وتم تطوير العلاج وتسويقه بشكل مشترك من قبل شركتي "أسترازينيكا" و"دايتشي سانكيو".

واعتمدت وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) الدواء أواخر الشهر الماضي.

وقالت "إيما" إن عقار انهيرتو أظهر فعالية في تقليص الورم لدى مرضى سرطان الثدي النقيلي (المنتشر) أو سرطان الثدي الذي لا يمكن استئصاله عن طريق الجراحة.

وكانت «أسترازينيكا» قد أصدرت في سبتمبر الماضي بيانات تظهر أن دواء «انهيرتو» يتميز على دواء كادكيلا الذي تنتجه شركة روشيه هولدنغ في الحفاظ على حياة مرضى سرطان الثدي لفترة أطول من دون تفاقم الورم.

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