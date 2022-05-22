بسبب مرض جلدي.. ماليزيا تغلق عشرات من رياض الأطفال

المصدر: د ب أ

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أغلقت السلطات الماليزية عشرات من رياض الأطفال بسبب انتشار مرض الطفح الجلدي المعروف باسم "مرض اليد والقدم والفم".

وقال محمد أكمل قمر الدين، رئيس لجنة الصحة والعلوم والبيئة والتكنولوجيا الخضراء في ولاية بيراك، إنه حتى الآن، تم إغلاق 42 روضة أطفال بموجب قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها لعام 1988، بما في ذلك 20 في منطقة كينتا وستة في بيراك تنجا.

وأفادت صحيفة "ذا نيوستريتس تايمز" أمس، أنه من المتوقع إغلاق المزيد من رياض الأطفال في بيراك بعد الزيادة في حالات "مرض اليد والقدم والفم".

وأضاف: "زاد عدد الحالات بنسبة 10% الاسبوع الماضي بينما زاد هذا الأسبوع بنسبة 15%. ولحين حل المشكلة ستغلق جميع رياض الاطفال مؤقتاً".

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "نحث الجميع على توخي اليقظة واتباع نصيحة وزارة الصحة".

وكان محمد أكمل قد صرح، أول من أمس، بأنه تم تسجيل إجمالي 2638 حالة من حالات الإصابة بالمرض في الأسبوع الوبائي التاسع عشر المنتهي في 14 مايو، بزيادة قدرها 15.6 ضعفاً عن 159 حالة تم تسجيلها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ومن الإجمالي، كان أكبر عدد من الحالات يتعلق بأطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام وأقل عند 2465 حالة، تليها الفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً عند 150 حالة، والأشخاص الأكثر من 12 عاماً عند 23 حالة.

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