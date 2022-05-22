نيويورك تسجل أول إصابة بجدري القرود

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت السلطات في ولاية نيويورك، أمس، تسجيل إصابة بجدري القرود.

وذكر موقع «أكسيوس» أن هذه هي أول إصابة في الولاية والثانية في الولايات المتحدة خلال هذا العام.

وفي سياق متصل، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك نحو 80 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود و50 حالة أخرى قيد الفحص والتحقق في 11 دول.

وأكدت السلطات في أستراليا وفرنسا وألمانيا اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس جدري القرود أول من أمس، حيث يواصل المرض النادر عادة الظهور في عدد متنامٍ من الدول حول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة بولاية فيكتوريا الأسترالية أن الإصابة المؤكدة بفيروس جدري القرود تعود لشخص في الثلاثينيات من العمر عاد لتوِّه من بريطانيا، مضيفةً أن هذا الشخص تم عزله بعيداً.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت السلطات الصحية بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أنها حددت حالة محتملة للإصابة بجدري القرود لدى رجل أربعيني عاد إلى أستراليا من أوروبا أخيراً. وسجلت ألمانيا أول إصابة لديها بجدري القرود.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز