كوريا الشمالية تسجل أكثر من 24ر2 مليون حالة إصابة بـ "الحمى"

المصدر: د ب أ

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سجلت السلطات الكورية الشمالية أكثر من 24ر2 مليون حالة إصابة بـ "الحمى"، مما يؤكد انتشار المزيد مما يعتقد على نطاق واسع أنه عدوى كوفيد-19 التي لم يتم تحديدها بسبب نقص منشآت إجراء الاختبارات.

أعلنت كوريا الشمالية عن تسجيل أكثر من 24ر2 مليون إصابة بعد أن سجلت السلطات أكثر من 263 ألف حالة إصابة جديدة أمس الخميس، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية نقلا عن سلطات مواجهة الوباء.

وقال الخبراء إن كوريا الشمالية ليس لديها قدرات اختبار كافية للتأكد مما إذا كان الأشخاص يعانون من كوفيد-19، وبالتالي يعلنون عن الإصابة بالحمى بدلا من ذلك.

أعلنت كوريا الشمالية عن هذه الأرقام بعد أسبوع من تأكيد بيونجيانج أول حالة إصابة رسمية بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت التقارير أنه حتى الآن توفي 65 شخصا وفى الوقت ذاته تردد أن حوالي 49ر1 مليون شخص تعافوا بالفعل.



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