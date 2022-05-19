إعلان أول حالة مصابة بجدري القرود في فرنسا

المصدر: ​رويترز

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم، اكتشاف أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس جدري القرود على الأراضي الفرنسية في منطقة باريس (إيل دو فرانس)، وسط مؤشرات على انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.

ويسبب فيروس جدري القرود أعراض الحمى وطفحاً جلدياً بشكل مميز حيث تبرز حبوب على الجلد.

وعادة ما يكون خفيفاً، لكن هناك سلالتان رئيستان له إحداهما سلالة الكونغو، وهي الأشد خطورة بنسبة وفيات تصل إلى 10 في المئة، وسلالة غرب أفريقيا بمعدل وفيات نحو 1 في المئة من حالات الإصابة.

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