ماذا يحدث لجسمك إذا اعتمدت على النظام الغذائي النباتي؟

المصدر: وكالات

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كشفت الجمعية الألمانية للتغذية إن النظام الغذائي النباتي يتمتع بفوائد جمّة للصحة؛ حيث إنه يحد من خطر الإصابة بالسِمنة وما يتربط بها من أمراض مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم.

وأضافت الجمعية أن النظام الغذائي النباتي يقي أيضا من الإصابة بحصوات الكلى والتهابات المعدة والأمعاء والتهابات المفاصل.

كما يقي النظام الغذائي النباتي من الأمراض السرطانية بفضل الاستغناء عن اللحوم الحمراء، التي ترفع خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى أن الخضروات والفواكه غنية بمضادات الأكسدة، التي تعد درع الوقاية من السرطان.

وأشارت الجمعية إلى ضرورة الانتباه إلى إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، التي توجد في المصادر الحيوانية، لا سيما الحديد والكالسيوم وفيتامين B12، وذلك من خلال تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.

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